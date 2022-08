Bamba Dieng pourrait enfin tourner la page Marseille dans les prochains jours. Poussé vers la sortie, l’attaquant des Lions a séduit les dirigeants de Lorient qui souhaitent le recruter cet été. Brest vient d’entrer aussi dans la danse pour l’attaquant des Lions.

N’entrant pas dans les plans du nouvel entraîneur olympien, Igor Tudor, l’attaquant sénégalais intéresse particulièrement Lorient qui est à la recherche d’un ailier. Selon Foot Mercato, une discussion a même eu lieu entre l’entraîneur breton, Régis Le Bris, et le joueur.

Et Bris n’a pas d’ailleurs pas caché son intérêt pour le buteur sénégalais auteur de 7 réalisations la saison dernière : « Les joueurs que l’on a sont des bons joueurs, mais sur certains postes, on a besoin d’avoir de l’explosivité pour pouvoir jouer sur 30 mètres dans le dos de la défense. On manque un peu de ce genre de profil. On y travaille. J’espère que l’on parviendra à obtenir ce que l’on recherche. Dieng ? Il correspond à ce type de joueurs, mais il y en a plusieurs. »

Néanmoins, la concurrence est très rude pour enrôler les services du Sénégalais. En plus Nice qui souhaite un prêt, Brest a manifesté son envie de compter le Bamba Dieng dans ses rangs. L’OM espère toujours récupérer aux alentours de 15 millions d’euros.

wiwsport.com