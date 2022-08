A Monastir, le Sénégal a remporté son dernier match test devant l’Egypte (70-74). Toutefois, les Lions ne vont pas se reposer sur leurs lauriers. Le travail continue pour corriger certains détails informe le sélectionneur.

C’est une note rassurante avant le début de la 4e fenêtre où le Sénégal est attendu pour montrer un autre visage. Face à l’Egypte qui l’avait battu au Caire (76-43) le mois passé, les Lions ont pris leur « revanche » en amical. DeSagana Diop a réagi suite à la victoire.

« On a gagné c’est bien mais on a appris beaucoup de choses avec cette victoire. C’est pourquoi il était important de disputer ces matchs amicaux. On va encore regarder la vidéo parce qu’on a fait des erreurs en défense que l’on doit corriger. Donc on va travailler sur cela pour être prêt devant le Soudan du Sud » a déclaré celui qui fera ses débuts avec l’Equipe Nationale en compétition internationale ce vendredi.

Les Lions ont remporté le match amical avec 4 points d’écart. Le travail va continuer, le coach insiste sur la défense. « Physiquement, on est très bien en ce moment parce qu’on a commencé à travailler depuis le 1er août. Mais on va continuer à faire des attaques et surtout la défense. Il faut régler les détails et ce sera bon ».

wiwsport.com