Leur précédent voyage a fait couler beaucoup d’encre. L’Équipe nationale du Basket est en partance pour la Tunisie et espère ne plus revivre les problèmes de visa qui a sapé leur tournoi au Caire. Le ministre des sports réagit sur les conditions de voyage difficiles des Lions de la balle orange.

Le ministre des sports était au stade pour délivrer aux Lions le message du Chef de l’Etat à la veille du départ pour la Tunisie. Occasion pour Matar Ba de réagir sur les conditions de voyage difficiles de l’Equipe Nationale de basket. Il faudra surpasser les obstacles et se concentrer sur l’objectif préconise-t-il comme solution, pour le moment.

« Il faut savoir que pour reconstruire une équipe, il faut de la patience et travailler dans la durée. Il faut aussi beaucoup de solidarité dans la gestion des problèmes pour atteindre le niveau voulu. Il faut de la constance, de la persévérance. Le football a donné l’exemple avec Aliou Cissé qui a été critiqué pendant longtemps. Mais, il a finalement atteint son objectif au grand bonheur des Sénégalais. C’est aussi valable pour toutes les autres disciplines. Représenter son pays doit être plus fort que les difficultés rencontrées. Mais si on pense plus à la victoire de notre pays, on trouvera des solutions. Il y a toujours des difficultés dans les compétitions en Afrique mais il faut beaucoup de patriotisme » a déclaré Matar Ba face à la presse au stadium Marius Ndiaye.

Des passeports diplomatiques pour faciliter les conditions de voyage ?

« Tout athlète sénégalais mérite d’avoir un passeport de service pour faciliter les demandes de visa. Parce que l’attente de la réponse de l’ambassade peut saper le moral de l’athlète. D’ailleurs, les passeports de service servent à cela, pour ceux qui sont au service de l’Etat. Je disais au directeur de cabinet et au président de la Fédération que ces joueurs-là sont des ambassadeurs de la nation. Ils doivent avoir tous les titres nécessaires pour voyager tranquillement et ne pas courir derrière les visas. Le passeport de service, on doit pouvoir le remettre à chaque joueur et membre du staff technique parce qu’ils se battent pour le Sénégal. Ce sont des conditions, des détails qu’il faut régler » promet le patron des sports.

