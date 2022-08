Arrivé cet été, le milieu de terrain sénégalais de 33 ans pourrait faire ses débuts officiels avec Nottingham Forest. L’ancien joueur de Crystal Palace et de West Ham United est remplaçant face aux Toffees et pourrait rentrer en cours de jeu.

En revanche, Moussa Niakhaté, sorti blessé face à West Ham le week-end dernier, est forfait.

Team news | @Everton 📋

One change for The Reds as Steve Cook replaces Moussa Niakhaté 🔄#NFFC | @premierleague pic.twitter.com/1dY6lFhx3p

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 20, 2022