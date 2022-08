Du 26 au 28 août, le Sénégal jouera la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Brancou Badio est optimiste pour remporter les duels devant le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun.

Le meneur de jeu Brancou Badio a encore terminé meilleur marqueur de la partie avec 19 points inscrits. Lors du premier match, il en comptait 24. Il réussit une bonne préparation pour un joueur très attendu pour ce tournoi.



Alors qu’il avait manqué la précédente fenêtre, il parle des prochaines rencontres à jouer en Tunisie et du travail effectué.

« On veut améliorer notre jeu défensif. Pour ce match, on l’a réussi comparé à l’autre match. Si on continue sur cette lancée, on peut remporter les 3 matchs. Il nous reste encore un match amical pour nous améliorer. Il n’y a pas de match facile en basket actuellement dans le monde. Il ne faut pas s’y attendre. On va jouer match après match et se donner à fond ».

En effet, les Lions qui quittent Dakar demain pour rallier Tunisie vont disputer un autre match face à l’Egypte avant de disputer la 4e fenêtre.

Alors qu’ils n’avaient pas réussi à avoir une bonne préparation lors de la fenêtre passée, les choses semblent changer avec le nouveau sélectionneur. Au grand bonheur des joueurs.

« Cette fois-ci, on a commencé la préparation très tôt. Et nous sommes une famille. Même si on n’est pas au Sénégal on s’entend souvent pour échanger » partagé l’ancien joueur de Saltigue qui capitalise une expérience en NBA Summer League avec les Suns cette année.

