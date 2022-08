Alors qu’il l’avait battu mercredi passé, (89-72), les Lions de la Teranga retrouvent les Requins Bleus ce vendredi à 19h au stadium Marius Ndiaye.

Dans le cadre de la préparation pour la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, le Sénégal disputera un deuxième match amical face au Cap-Vert. Seulement 17 points les séparaient lors de la première rencontre, pour ce second rencontre les attentes sont nombreuses pour le coach et les joueurs.

Selon DeSagana Diop, le sélectionneur des Lions, la finalité de ces matchs est d’apprendre et de rectifier. «L’objectif n’est même pas de gagner. Bien sûr on veut toujours gagner mais ce n’est pas l’objectif principal. Là, on travaille, on apprend, on rectifie les erreurs. De même pour le match contre l’Egypte (dernier match amical). Maintenant, à Monastir, l’objectif là-bas sera de gagner ».

Lors du premier match, il a utilisé 10 joueurs sur le parquet et tous ont mis la main à la pâte. Si Gorgui Dieng, Brancou Badio ou encore Ibou Faye se sont montrés les plus redoutables sur le terrain, DeSagana peut être rassuré d’avoir un bon banc. Les plus jeunes Jean Jacques Boissy, Mo Faye, Babacar Sane ou Pape Moustapha Diop ont à plusieurs reprises tenu le fil et« changer le match ».

Un apport que le pivot Gorgui DIENG a salué à la fin du match. Pour lui, il faut rester sur cette bonne lancée. « C’est vrai qu’en 3e quart temps, on a eu des difficultés. Mais c’est comme ça en basket il y’a des temps forts et faibles. Heureusement, les plus jeunes ont répondu présents. Jean Jacques Boissy notamment et le retour de Papi Brancou dans l’équipe qui nous a fait du bien, de même que Ibou Faye. Je pense qu’on a vu une autre équipe du Sénégal. Mais je ne cesse de le répéter, ils font que reste sur la bonne lancée et respecter les consignes ».

Le match d’aujourd’hui sera décisif pour choisir la liste des 12 joueurs qui iront à Monastir(Tunisie) pour jouer la survie du Sénégal dans le groupe F devant le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun. Les matchs sont prévus les 26,27 et 28 août. Avec un groupe de 14 joueurs, DeSagana devra encore recaler 2. Les Lions quittent Dakar ce samedi.

wiwsport.com