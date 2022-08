Après son match nul d’entrée contre le Stade Briochin, le Red Star s’est imposé en National 1 ce vendredi lors du choc face à Villefranche (1-0).

Habib Bèye et ses hommes lancent véritablement leur saison. Après avoir battu contre Stade Briochin (2-2), le Red Star du technicien sénégalais s’opposait ce vendredi soir au FC Villefranche Beaujolais à l’occasion de la 2e journée de National 1. Et Cheikh Ndoye et ses partenaires sont tenu leurs rangs lors de ce choc d’ambitieux.

Pour cette rencontre qui s’est tenue au Stade Dominique-Duvauchelle de Créteil en raison des travaux actuels à Bauer, le Red Star l’a emporté par 1 à 0. Les joueurs d’Habib Bèye ont été récompensés de leur domination sur une réalisation d’Issouf Macalou (40e). Avec ce succès, les Audoniens comptent 4 points en 2 journées.

⏱ VICTOIRE ! 🤩

Belle performance solidaire et tout en maitrise de l’Étoile Rouge qui s’offre sa première victoire de la saison face à Villefranche ! Allez RED STAR FC ! #AllezRedStarFC

🖌 Karl Anders – Contemporary Branding https://t.co/y8H4L7GhSH pic.twitter.com/60l66oCV0O — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) August 19, 2022

