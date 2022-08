Abdou Diallo est complètement impressionné par ce joueur. Arrivé en équipe nationale du Sénégal il y a quelques années, le joueur du PSG s’est tout de suite adapté à son nouvel environnement. Dans une interview à BBC Sports Africa, il révèle un secret de vestiaire.

Double Ballon d’Or, El Hadji Diouf est désormais proche de la sélection nationale. Sa présence fait le grand bien aux internationaux actuels, révèle Abdou Diallo. « Je pense qu’il en sera un pour toujours. Quel que soit le type de jeu auquel nous jouons, il est là. C’est bien, il s’illumine et c’est un vrai rayon de soleil quand il vient. Il nous met dans cet état d’esprit : « Tu es le meilleur, tu vas gagner ».

« On sent qu’il est derrière nous, il est aussi un ami proche du manager qui était son capitaine. C’est toujours agréable d’avoir nos aînés autour et d’être unis. Maintenant, c’est à nous (à la Coupe du monde, NDLR). Nous devons écrire l’histoire de ce pays et nous verrons où cela nous mènera », a-t-il déclaré.

Sene Poste