Le nouveau sélectionneur des Lions a réussi son baptême du feu au stadium Marius Ndiaye. DeSagana Diop tire les enseignements de la victoire.

Pour son premier match amical avant de rallier la Tunisie pour la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde, le Sénégal a dominé le Cap-Vert (89-72).

Pour DeSagana Diop, il y’a des points positifs lors de ce match. Il en parle. « Les joueurs ont physiquement répondu présents. C’est vrai qu’à un moment du match, on a un peu lâché. Mais je le répète tout le temps, il faut avoir cette mentalité de tuer le match. Mais je suis satisfait d’eux surtout de la deuxième équipe qui a changé le match. Je peux dire que Jean Jacques Boissy est le MVP, il a su faire revenir l’Equipe avec ses tirs primés et une bonne défense. Youssou, Ibou Faye, Sané… ».

Malgré la victoire, le Sénégal a connu une période difficile durant le match. Lors du 3e quart, les Lions se sont faits renverser par le Cap-Vert qui a inscrit 23 points contre 16 encaissés. Le technicien analyse. « Je pense qu’on a manqué de concentration. Je le dis souvent, à la mi-temps, il faut beaucoup de concentration. Parce que quand on revient, il faut creuser l’écart, pas les laisser revenir. On mise beaucoup sur la défense et il y’a des choses à améliorer ».

Une belle victoire aujourd’hui qu’il faut récidiver vendredi. DeSagana calme le jeu. « L’objectif n’est même pas de gagner. Bien sûr on veut toujours gagner mais ce n’est pas l’objectif principal. Là, on travaille, on apprend, on rectifie les erreurs. De même pour le match contre l’Egypte. Maintenant, à Monastir, l’objectif là-bas sera de gagner ».

