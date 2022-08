Idrissa Gana Gueye pourrait être le prochain « indésirable » du PSG à quitter le club Parisien. Sauf qu’il y a un point bloquant.

Sur le papier, l’affaire semblait simple. Le milieu de terrain sénégalais voudrait retrouver dans son ancien club d’Everton qui est prêt à l’accueillir. Et le PSG l’a classé dans les « indésirables » et ne l’aligne plus. Une affaire qui roule ? pas complètement.

Car le PSG refuse de libérer Idrissa Gana Gueye, de sa dernière année de contrat. L’international Sénégalais, lui, aimerait signer libre chez les Toffees, ce qui lui garantirait accessoirement une plus belle prime à la signature. Sauf que Paris entend récolter une indemnité de transfert pour la dernière année de contrat du milieu de terrain.

Un accord entre Gueye et Everton

Face à cette décision du club de la capitale, Everton risque de perdre patience. Les Anglais ont un accord avec le milieu de terrain et essayent de boucler le transfert depuis 10 jours.

RMC Sport