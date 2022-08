Tout juste arrivé à La Salernitana, Boulaye Dia a livré ses premières impressions et dévoilé ses ambitions avec le club italien.

Après une saison compliquée en 2021-2022 et un exercice débuté cette saison par une défaite, La Salernitana porte tous ses espoirs sur ses dernières recrues L’une d’elles est l’attaquant sénégalais Boulaye Dia, qui arrive en prêt de Villarreal. En Campanie, l’ancien joueur du Stade de Reims compte redorer le blason pour permettre aux Grenats d’atteindre leurs objectifs. Il s’est exprimé sur le site de son club.

« J’ai de bonnes sensations et je suis content d’être arrivé ici. Je vois qu’il y a de bons terrains d’entraînement, de bonnes installations… Donc, il y a de quoi faire une bonne saison et bien s’entraîner tous les jours. Je veux donner le maximum possible, marquer le plus de buts possibles pour aider l’équipe à atteindre ses objectifs et atteindre aussi mes objectifs personnels », a déclaré le Champion d’Afrique de 25 ans.

L’ancien joueur de Jura Sud Foot dit également avoir échangé avec les Français de La Salernitana. « Je ne me fixe pas des limites ni de nombre de buts. Je préfère me fixer le plus de buts possibles et faire le maximum à chaque match. J’ai parlé avec Junior Sambia et Franck Ribéry. Ils m’ont conseillé et m’ont dit tout le bien possible de cette ville, du club et des supporters. Il y a eu un bon recrutement et on va essayer de faire une bonne saison. »

wiwsport.com