L’Équipe Nationale du Sénégal va disputer deux matchs amicaux cette semaine. Le Cap-Vert sera l’hôte des Lions de la Téranga pour le tournoi de Dakar.

Pour préparer la 4e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 où le Sénégal jouera tour à tour le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun, la tanière est en pleine préparation. Avec le nouveau sélectionneur DeSagana Diop, le regroupement a commencé depuis le 1er août passé. Et les séances d’entraînement s’enchaînent pour les Lions qui sont à la 5e place du groupe F, devant seulement les Lions Indomptables. Il faudra se battre en Tunisie dans 9 jours.

Pour mettre en pratique toute la préparation au Dakar Arena et Marius Ndiaye, le Sénégal jouera deux matchs amicaux face au Cap-Vert (2e du groupe E) ce mercredi 17 août à 20 heures et vendredi 19 août à 19 heures. Les rencontres auront lieu au stadium Marius Ndiaye où la Fédération sénégalaise de Basket-ball espère une belle communion entre les Lions et le public.

Les prix des billets sont les suivants :

Loge – 10000 Fcfa

Courtside – 15000 Fcfa

Annexe Loge – 3000 Fcfa

Tribune Centrale – 2000 Fcfa

Virage – 1000 Fcfa

ÉLIMINATOIRES COUPE DU MONDE Fenêtre 3 du 26 au 28 Aout en Tunisie 🇹🇳 DOUBLE CONFRONTATION EN MATCH AMICAL 📌 SÉNÉGAL 🇸🇳 — 🇨🇻 CAP VERT

📆 VENDREDI 19 AOUT 2022

⌚️19H00

📍 STADIUM MARIUS NDIAYE #kebetu #Senegal #Basketball #FIBAWC pic.twitter.com/3NJIMqskjB — FSBB 🇸🇳🏀 (@FSBBOFFICIEL) August 16, 2022

