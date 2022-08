Dans le cadre de sa tournée de dialogue avec les fédérations de football, les supporters de football et les médias, Samuel Eto’o en qualité d’embrassade à la prochaine Coupe du Monde, faisait face à la presse, à Dakar. À cet effet, l’ancien international camerounais n’a pas manqué d’évoquer les sujets chauds de l’actualité du football sénégalais et africains.

Avec une délégation du Qatar Supreme Committe & Legacy, le président de la fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o Fils séjourne actuellement à Dakar. À l’occasion de son déplacement qui rentre notamment dans le cadre de la préparation de la Coupe du monde Qatar 2022 en novembre et décembre prochains, une conférence de presse a été organisée hier à la place du souvenir de Dakar.

Au cours de cette rencontre avec les médias, le président de la fédération camerounaise de football a laissé entendre que cette édition pourrait être celle du continent africain. « C’est possible pour nous africains de gagner la coupe du monde. Je rêve aussi que le Cameroun la gagne, mais c’est d’abord l’intérêt de l’Afrique qui me préoccupe. Je serais heureux si c’est le Cameroun qui gagne et si c’est le Sénégal, je le serais autant. Je vous dis que nos équipes n’ont rien à envier aux autres », a déclaré le patron de FECAFOOT.

Sadio Mane, le maître, Sénégal tête d’affiche

“Vous savez, le problème des Africains c’est qu’on ne croit pas suffisamment en nous. Et pourtant, nous sommes les meilleurs. La preuve ? Nous avons le meilleur footballeur du monde, Sadio Mané. C’est mon petit frère », a-t-il déclaré. Ajoutant que le double ballon d’Or africain (2019 – 2022) doit se faire à l’idée qu’il est le meilleur. « Pour moi, il est le meilleur joueur du monde. Maintenant ça ne dépend pas de lui ».

Le Camerounais place le Sénégal tête d’affiche de l’Afrique au Qatar. « C’est un fait, le Sénégal est la meilleure équipe en Afrique actuellement. Il a gagné son trophée sans aucune discussion, c’était la meilleure équipe lors de cette Can. Il est évident que le Sénégal soit tête d’affiche et les autres Nations africaines s’alignent derrière le Sénégal pour conquérir ce trophée qui nous échappe depuis»

Aurelio de Laurentiis

Samuel Eto’o n’a pas non plus échappé à une question sur la polémique autour de la dernière sortie du président du Napoli, Aurelio de Laurentiis sur les joueurs africains. Ce dernier avait indiqué il y a quelques semaines que son club ne recruterait plus de joueurs africains sauf si ces derniers renoncent à disputer la Coupe d’Afrique des Nations. « Je pense que notre sélectionneur Aliou Cissé a pris position. Mais nous défendons le football africain. Donc notre position est contraire à celle que le président du Napoli a voulu montrer au monde. Il est le patron de Napoli, je sais que j’ai l’un des meilleurs joueurs camerounais qui évoluent là-bas et qui est l’un des meilleurs joueurs africains. Et si mon sélectionneur estime que ce joueur devrait nous apporter quelque chose pendant les prochaines rencontres, mais écoutez, il sera convoqué. Et il sera tenu de répondre présent à sa convocation. N’en déplaise au président (du Napoli, Ndlr)», a expliqué l’ancien buteur du FC Barcelone.

Algérie-Cameroun

S’agissant de la relation entre la Fédération algérienne de football et celle du Cameroun, le président de la Fédération du Cameroun explique qu’il n’y a aucun problème. « Vous savez, quelqu’un a dit que j’ai apporté mon soutien pour la CAN 2021 qui s’est jouée au Cameroun. Je ne l’ai pas fait seul. Le premier pays qui s’est levé et qui m’a apporté son soutien c’était l’Algérie. Le président de la Fédération algérienne, il s’est levé et il était à côté de moi. Évidemment, le football connaît beaucoup d’émotions et ces émotions ont pris une autre ampleur. Je déplore tout ça. Mais je n’irai jamais contre le peuple algérien parce que c’est un peuple fier comme le peuple camerounais. Et ce peuple nous a tellement servis de grands joueurs », a dit Samuel Eto’o en conférence à Dakar.

wiwsport.com