Le combat entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2 est très attendu par les amateurs de lutte. Ficelé par Gaston Mbengue et prévu le 1er janvier 2023, les deux lutteurs se défient et entament la guerre verbale déjà. Le Thiapathioly met toujours en garde le Lion de Guédiawaye et promet de le battre. Et ajoute que Balla Gaye 2 n’est pas sa référence et se dit prêt à lui donner toutes les opportunités mais sa défaite est inévitable car il ne l’ébranle pas.