Voulant éviter un combat de lutte terne et ennuyeux entre deux géants, l’arbitre de la rencontre a vite rappelé les engagements des Lutteurs. “Vous ne nous avez pas promis ça”, lâche-t-il en plein combat après un round d’observation de plusieurs minutes.

Mathieu, l’arbitre de la partie a sans doute réussi sa mission, haut la main. En plus de jouer son rôle pleinement, il a incité les deux lutteurs à livrer un combat aux allures de champion. Hier sur le plateau de ITV, un face-à-face entre Balla Gaye et Gris Bordeaux a été organisé, l’occasion pour les deux combattants de revenir sur leurs prestations. Évoquant le juge de la rencontre, le lutteur de Guédiawaye a déclaré “je suis fan de l’arbitre”, avant de s’éclater de dire. Dans la foulée, lui et Gris Bordeaux dévoilent leurs différentes conversations avec l’arbitre.