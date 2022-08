Sadio Mané a encore prouvé combien il est un homme de bon cœur. En effet, quelques semaines après son départ de Liverpool, le nouveau joueur Bayern Munich a décidé de faire une surprise aux personnels de son désormais ancien club.

D’après les informations de Christian Falk, sale double ballon d’Or africain a envoyé 150 colis aux employés de Liverpool, de la femme de ménage jusqu’au gardien. Chacun d’eux ont reçu un chocolat représentant un portrait de Sadio Mané et une carte manuscrite. Encore un beau geste du champion d’Afrique.

TRUE✅ Sadio Mané sends 150 packages to the employees of @LFC from the cleaning lady to the security guard, everyone gets a chocolate with a portrait of Sadio and a handwritten card #PodcastBayernInsider

