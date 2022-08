Ce dimanche, le Bayern Munich affrontait Wolfsbourg , dans le cadre de la 2e journée de la Bundesliga. Les partenaires de Sadio Mané se sont imposés sans trop briller à Allianz Arena (2-0). Le Sénégalais s’est vu refuser deux buts pour positions hors-jeu.

À l’occasion de la 2ème journée du championnat Allemand, le Bayern Munich recevait les Wolfsbourg à Allianz Arena. Sadio Mané va devoir attendre avant de célébrer son premier but à domicile. Pourtant auteur de l’ouverture du score à après seulement 21 minutes de jeu, le but du Sénégalais a finalement été refusé pour position hors-jeu après consultation de la Var. Les bavarois parviennent tout de même à trouver la marque grâce à Jamal Musiala qui a rapidement donné l’avantage à ses coéquipiers.

Avant de doubler la mise à quelques minutes de la fin de la première partie par Thomas Muller. L’allemand trompe Casteels sur un centre retrait de Kimmich. Encore une nouvelle désillusion pour le double ballon d’Or africain, à la 74e minute, sur corner sur un service de la tête de Müller, Sadio Mané reprend d’une tête placée, Casteels arrête le ballon sur la ligne et de très peu. Mais la position de hors-jeu est validée par le juge de la rencontre. L’attaquant cède finalement sa place à 10 minutes de la fin.

Sans forcer, le Bayern conserve le score et enchaîne une deuxième victoire en autant de sorties, suffisantes pour déjà prendre les commandes du championnat avec Dortmund et mettre Leipzig à quatre points et Leverkusen à six unités d’écart.

