Aux championnats du monde de Viet Vo Dao à Paris, Mame Diarra Gacko a doublé son Or. Une performance inédite pour un représentant du Sénégal à une compétition mondiale. Dans cet entretien avec wiwsport, la Lionne confesse ce moment magique de championne du monde et lance un appel aux autorités.

Quand avez-vous commencé à pratiquer les arts martiaux?

J’ai commencé par le taekwondo en 2011. Je suis d’ailleurs ceinture rouge en taekwondo et j’ai été plusieurs fois championne régionale et nationale aussi. J’ai commencé à pratiquer le Vovinam Viet Vo dao vers 2015. C’est un art complet car il y a tout les techniques de lutte contre les armes blanches, le self défense, bâton ect…

Vous faites partie des nouveaux visages du Viet Vo Dao au Sénégal. Quel est votre palmarès?

Je suis devenue une “viet vo dao sinh” en 2016 et j’ai commencé les compétitions officielles en 2017. Comme je pratiquais déjà un art martial, ce n’était pas trop compliqué de m’adapter et j’ai été plusieurs fois championne du Sénégal. J’ai été vice-championne d’Afrique au Mali en 2017 et championne d’Afrique en 2019 au Burkina Faso. Puis double championne du monde en 2022 à Paris avec deux médailles d’or.

Qu’avez-vous ressenti au moins de la remise de la médaille d’or?

C’était extraordinaire ! Je ne réalisais pas ce que j’avais réussi, ce qui se passait jusqu’à ce que je monte sur le podium et là je me suis dit, je suis championne du monde. Quand j’ai entendu l’hymne national, je ne pouvais plus retenir mes larmes. J’étais contente et soulagée. L’accueil aussi à l’aéroport, c’était émouvant avec tous les “viet vo dao sinh” y compris mon maître Abdoulaye Gueye, mon académie à Yoff et mon parrain Ousmane Ndoye. Des moments inoubliables…

En tant que femme, avez-vous eu l’impression de revenir de loin, en tant que femme ?

Je peux dire que c’est un soulagement car ce n’est pas facile pour une femme surtout au Sénégal, qui pratique des arts martiaux tu entends toute sorte de chose. On t’assimile à un homme, à la violence. Mais j’ai tenu bon jusqu’ici et je peux dire qu’en tant que femme, j’ai réussi quelque chose d’exceptionnel. Remporter deux médailles mondiales, c’est inédit. Je tire ma détermination du soutien de ma famille qui est très compréhensive.

Quels sont vos objectifs maintenant ?

Les Jeux Olympiques si Dieu le veut et si bien sur le Viet Vo Dao fait partie des disciplines du Sénégal engagées. Mais pour le moment, je me prépare pour la coupe d’Afrique 2023. Personnellement, je veux participer à toutes les compétitions et tout rafler.

Votre dernier mot ?

Que l’Etat donne au Viêt Vo Dao ce qu’il mérite ! Ni plus ni moins. Et c’est le moment de remercier le Comité National de Gestion, notre président Maham Ka qui malgré les situations difficiles n’hésite pas à débourser de sa propre poche pour nous mettre dans de bonnes conditions. Lui et tous ses collaborateurs dans le CNG et nos maîtres aussi.

wiwsport.com (NAF)