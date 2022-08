Première distinction individuelle à être décernée chaque année, le trophée du Meilleur Joueur UEFA ne sera pas décerné à un africain. Pour cette édition, Karim Benzema, Thibault Courtois, champions d’Europe avec le Real Madrid et Kévin De Bruyne sont les trois finalistes. Sadio Mané arrive à la 6ième position du classement des 15 autres joueurs.

Un classement du champion d’Afrique qui s’explique peut-être par le fait que l’UEFA ne prend en compte que les compétitions qu’elle organise et que les meilleurs résultats de Mané cette année ont été obtenus avec la sélection nationale. Toutefois, à l’en croire Goal, le Sénégalais arrive en 2ième position du classement du Ballon d’Or France Football de la dernière saison.

Cette récompense est attribuée aux joueurs évoluant en Europe, quelle que soit leur nationalité. Ils sont jugés en fonction de leurs performances sur la saison dans toutes les compétitions, nationales et internationales, en club comme en sélection.

🥇 Karim Benzema, Thibaut Courtois or Kevin De Bruyne?

These are the three nominees for the 2021/22 UEFA Men’s Player of the Year award. The winner will be announced at the 2022/23 #UCL group stage draw ceremony on 25 August!

Full story and how voting works: ⬇️#UEFAawards

— UEFA (@UEFA) August 12, 2022