Les Lions Locaux pourront sans doute nourrir quelques regrets tant qu’il y avait de la place pour les demi-finales. Ils se sont réveillés un peu trop tard. Le Sénégal est éliminé des Jeux Islamiques de l’édition 2022 malgré sa victoire contre le Cameroun (2-0).

Ils avaient besoin d’une victoire cet après-midi face à la sélection nationale du Cameroun des moins de 23 ans assortie d’une défaite de l’Algérie contre la Turquie pour pouvoir disputer les demi-finales des Jeux de la solidarité islamique. Mais, ces conditions étaient bien au-dessous des envies de l’Algérie à vouloir conserver sa deuxième place du groupe.

Même si le plus dur a été fait par les joueurs de Pape Thiaw, vainqueurs du duel des Lions, sur le score deux à zéro, grâce notamment à Meleye Ndoye auteur des deux buts de cette rencontre, l’Algérie n’a pas cédé. Les Fennecs ont arraché le point du nul face à la Turquie (1-1), leader du groupe et termine avec 5 points au compteur devant le Sénégal, 3e, 4 points et donc éliminé de la partie. Les coéquipiers de Bouly Junior Sambou quittent ainsi cette compétition qui leur servait de préparation avant de défier la Guinée, en second tour des éliminatoires pour le Chan avec un bilan d’une défaite, d’un match nul et une victoire.

#football Les Lions Locaux quittent #Konya2022 avec un bilan mitigé. Une victoire face au Cameroun (2-0) Un match nul devant d’Algérie (1-1) Une défaite contre la Turquie (1-0) pic.twitter.com/40VIhTMoFD — Bijou Ndiaye 🇸🇳🇧🇫 (@AnthaBijou) August 12, 2022

