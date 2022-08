La présence du Sorcier de Bombardier dans le cumukaay de Balla Gaye 2, ce dimanche 7 Août 2022, a fait couler beaucoup d’encre. Alors, Les Arènes a joint, par téléphone, le bras droit de Bombardier et responsable mystique du B52.

Et voici la version de Moussa Loos. « Personnellement, le marabout m’avait saisi pour me dire qu’il avait été contacté par le camp de Balla Gaye 2. Je lui ai fait savoir que nous n’avions pas signé de contrat à durée indéterminée avec lui. Et que s’il estime que c’est son gagne-pain et qu’il peut y aller en attendant que nous ayons un combat, il était libre de le faire. Cependant, je lui avais demandé le pour et le contre. Car l’on pourrait penser que nous y sommes pour quelque chose. Certains pourraient, selon le verdict du combat, penser que nous sommes contre l’un ou avec l’autre. Ce n’est pas le cas. Même Bombardier n’était pas avisé. Il m’a saisi au cours du combat et je lui ai dit que le marabout m’avait contacté pour ça. »

Alors, Bombardier va-t-il continuer à travailler avec ledit marabout ? La réponse de l’homme à tout faire de Bombardier est laconique. « Attendons d’avoir un combat pour voir si nous allons encore travailler avec lui ou pas. Pour le moment, c’est très tôt pour en parler », dit-il, très prudent.

Les Arènes Tv