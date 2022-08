Le rappel à Dieu, ce mardi, de Soyoubou Gaye a marqué plus d’une figure du sport sénégalais. Attristé par la nouvelle, le ministre des Sports, Matar Ba a adressé un message de condoléances à la famille sportive du Sénégal.

Grand dirigeant de l’Académie Dakar Sacré-Cœur, le doyen Soyoubou Gaye a rendu l’âme ce mardi. Une disparition qui a ému tout le monde du sport sénégalais qui a rendu un vibrant hommage à ce serviteur reconnu. Le ministre des Sports, Matar Ba, a adressé un message de condoléances à la dimension de l’homme généreux qu’était ce proche collaborateur de Me Augustin Senghor.

« Encore une bien triste nouvelle qui endeuille le sport sénégalais, particulièrement la grande famille du football. La disparition, ce mardi 09 août 2022 á son domicile, du doyen Soyoubou Gaye. Un grand dirigeant de « Dakar Sacré-Cœur ». Quasiment présent et actif sur toute la chaîne de gestion administrative et technique du club. Un serviteur infatigable et généreux dans l’effort. Un ami et proche collaborateur du Président Augustin Senghor. Mes condoléances à sa famille et á ses amis, au club « DSC » et á la Fédération Sénégalaise de Football. Que le Seigneur lui Réserve le meilleur des accueils dans sa miséricorde infinie. Amine »

C’est par ce message que le ministre Matar Ba s’est ’attristé à la suite de la disparition du doyen, Soyoubou Gaye. La rédaction de Wiwsport se joint au monde du sport sénégalais et présente ses sincères condoléances à la famille éplorée.

wiwsport.com