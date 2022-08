Il fait la fierté du roller sénégalais voire africain. Dame Fall est monté sur la plus haute marche au monde en portant fièrement le drapeau du Sénégal. Depuis 2017, la vie du pensionnaire du Brest Roller Club roule sur des patins. Des médailles il en a plein, mais le Lion a toujours faim! Il s’est confié à wiwsport.

Notre dernière interview avec vous remonte à 2017. Vous aviez remporté les championnats du monde. Que se passe-t-il dans votre vie de Roller actuellement ?

Oui je me souviens bien de notre dernière interview, c’était juste après les championnats du monde 2017 (Chine) où je suis entré dans l’histoire du roller en étant le premier africain à monter sur un podium lors championnats du monde et en plus à la plus haute marche du podium. Ces CDM m’ont permis d’avoir une audience plus large et d’entrer dans le cercle des athlètes internationaux bénéficiant de sponsors qui m’ont aidé aujourd’hui à concourir dans le monde entier et à être à ce jour numéro un mondial en Free Jump (Hauteur pure).

Peut-on savoir quels sont les autres trophées que vous avez remportés depuis 2017 ?

2017 a été le début de l’aventure d’une longue liste de médailles ! À ce jour, je suis vice champion du monde et trois fois champion d’Afrique en plus d’être numéro un mondial en Free Jump selon le classement 2022.

En 2018: Médaille d’or ici en France (ROLL IN BREST), médaille d’or en Italie compétition internationale (BUSTO BATTLE) à Busto Arsizio.

En 2019: Médaille d’or en Italie compétition internationale (MONZA ROLLER CUP) à Monza et une autre médaille d’or lors d’une compétition à Venezia. Puis, Médaille d’argent aux CDM à Barcelone.

En 2020 : J’ai fait une seule compétition internationale qui s’est tenue ici en France à Caen où j’ai remporté une médaille d’or et par la suite y a eu le Covid…

En 2021 : Champion d’Afrique (BÉNIN) pour la deuxième fois en Free Jump. J’ai remporté plusieurs médailles dans plusieurs compétitions dans cette période ce qui m’a permis aujourd’hui d’être le numéro un mondial en Free Jump dans le classement mondial.

En 2022 : Médaille d’argent à Paris lors d’une compétition qui fait partie des étapes de qualification pour la Coupe du Monde CDM.

Quels sont vos nouveaux objectifs maintenant ?

Actuellement, mon objectif primordial est de récupérer ma place au trône en gagnant les Championnats du Monde qui auront lieu début Novembre en Argentine et puis conserver le titre de champion d’Afrique lors de la prochaine édition prévue en Égypte du 28 Septembre au 2 Octobre prochain au Caire en Egypte.

Quel moment vous a le plus marqué sur toutes les compétitions auxquelles vous avez participé ?

C’est sans doute ma première participation aux championnats du monde en Chine où j’ai gagné une médaille d’or pour le Sénégal. C’était une première dans l’histoire du roller, j’ai été le premier africain à avoir gagné une médaille d’or dans les championnats du monde de roller. Un moment inoubliable !

Quel regard portez-vous sur le Roller au Sénégal ?

Je pourrais assimiler le roller sénégalais à un navire attendu sur le quai avec plein de provisions pour nourrir tout son peuple. Malheureusement, il a subi les déchaînements de la mer et aujourd’hui le navire est au bord du gouffre. La seule solution est d’unir toutes nos forces pour garder le cap et sauver les athlètes compétents avant qu’il ne soit trop tard.

Quelles sont les difficultés que rencontrent les athlètes de cette discipline ?

Elles sont au nombre de deux : les moyens et le matériel. Au Sénégal on dispose de peu voire pas du tout d’infrastructures où pratiquer du roller. Les rollers qu’on utilise sont trop chers et difficiles d’accès pour les athlètes sénégalais. Aujourd’hui on compte 3 médailles d’or, 1 argent et 1 bronze venant des championnats du monde entre autres podiums où nous sommes montés avec le drapeau à l’international. N’empêche, parfois on se retrouve à financer de notre propre poche des frais de visas et de billets d’avion.

Selon vous que faut-il faire pour promouvoir cette discipline?

Dans un premier temps, la fédération de roller doit être transparente et engagée vers les associations de roller en vue de les réunir pour qu’elles puissent eux en retour s’affilier et acheter des licences pour faire vivre la fédération. Puis, les clubs de roller aussi doivent organiser des évènements : stages, démonstrations, compétitions pour promouvoir la discipline. Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin !

wiwsport.com (par NAF )