Le tout premier titre de champion du Sénégal de rugby masculin à XV en U18, doté du trophée du Cercle de l’Union, est tombé dans l’escarcelle de la Maison du rugby (MDR) de Yoff. C’était samedi, après sa victoire en finale devant Dragons de Pilote n’a réussir a Village Pilote (23-7).

Ce n’était pas une finale à sens unique comme pourrait le faire croire le tableau d’affichage au terme du temps réglementaire. Si MDR a bouclé la 1èrepériode par un 6-0, la seconde mi-temps vu Dragons recoller au score et même mener par 7 à 6. Mais ce n’était qu’une illusion. Les protégés du coach Oumar Diop se sont rebiffés en plaçant 3 essais décisifs.

Ce qui donne un score définitif de 23 à 7. MDR Yoff a obtenu un total de 2 pénalités, 3 essais et 1 transformation, là ou Dragons du Village e Pilote n’a réussir qu’un essai et 1 transformation. Pour rappel, cette toute première édition du Championnat national de rugby masculin à XV a regroupé au départ quatre équipes.

Avant le terme de la phase de poules, S’en-fout-le Score s’est retiré pour permettre à ses joueurs de partir en vacances hors du pays. Ce qui a réduit cette élite à trois formations avec Pikine, sortie quelques jours plus tard en demi-finale par Dragons Village pilote, la victime de MDR en finale. MDR Yoff avait fini leader de la poule et avait obtenu le m privilège de voir Pikine et Dra gons se disputer l’autre ticket pour la finale.

Avec Record