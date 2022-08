En Ouverture des 5ème Jeux de la solidarité islamique, 3 athlètes sénégalais vont faire leur entrée en lice, ce lundi. Il s’agit de Cheikh Tidiane Diouf, Frédéric Mendy et Ousmane Sidibé, tous les 3 sont attendus sur la ligne de départ des séries du 400 m et du 400 m haies.

Le premier, Cheikh Tidiane Diouf, avait quitté Maurice avec un goût d’inachevé. Il avait été contraint d’abandonner la course aux derniers Championnats d’Afrique à cause d’une blessure. Et pourtant, il avait décroché son ticket pour disputer les demi-finales du 400 m. Près de deux mois après, Cheikh Tidiane Diouf a l’occasion de rebondir à nouveau aux 5ème Jeux de la solidarité islamique, qui démarrent ce lundi, en Turquie.

D’ailleurs, il ne sera pas le seul Sénégalais présent dans les starting-blocks du 400 m. Comme à Maurice, il sera accompagné de Frédéric Mendy. Le top départ de cette course sera donné à 14h00, heure de Dakar, et 17h00, heure locale. Un peu plus tôt, à 13h45 (16h45, heure locale), Ousmane Sidibé tentera de faire preuves sur 400 m haies.

9 athlètes sénégalais sont présents à Konya en Turquie pour défendre les couleurs du pays. Lors de la dernière édition, seule Sangoné Kandji, championne d’Afrique au triple saut, avait grappillé un métal. L’athlète de 29 ans est attendue au sautoir dans les jours qui viennent.

Avec Stades