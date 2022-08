Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2025, Edouard Mendy pourrait très prochainement prolonger son aventure au Stamford Bridge. Des discussions auraient été entamées.

À 28 ans, Edouard Mendy décidait, l’été 2020, de faire le grand saut vers Chelsea. Après de belles années sous les couleurs du Stade de Reims puis du Stade Rennais, le gardien des Lions posait ses baluchons à Londres pour se faire un très grand nom. En l’espace d’une saison, il a réussi avec brio sa mission en étant le meilleur gardien d’Europe en 2020-2021.

Aujourd’hui, Chelsea, Todd Boehly et sa team souhaitent poursuivre l’aventure. En effet, selon les informations de Sky Sport, les Blues et l’entourage du gardien de but de 30 ans auraient récemment entamé des négociations pour une prolongation du contrat qui s’achève en juin 2025. Une affaire qui lierait Mendy à Stamford Bridge pour encore quelques temps.

En revanche, selon la même source, il existe pour l’instant un écart important entre la proposition du club londonien et les demandes du natif de Montivilliers. En tout cas, en attendant la suite des négociations pour un nouveau bail, Edouard Mendy a bien démarré sa troisième campagne à Londres. Contre Everton, lors de la 1re journée de Premier League, il a assuré son premier clean-sheet de la saison.

