Les éliminatoires de la CAN 2022 se sont bouclées le week-end passé. 12 équipes prenaient part à cette étape pour 6 billets disponibles. Voici les qualifiés.

La 11e édition de la CAN de Beach Soccer aura lieu du 21 au 30 octobre prochain à Maputo. En plus du Mozambique (pays hôte), du Nigéria qualifié avec le retrait de la Lybie, les 5 équipes suivantes sont qualifiées : Sénégal, Egypte, Madagascar, Ouganda et Malawi. Il reste encore une place pour compléter le Top 8. Le match Maroc v Cote d’Ivoire a été interrompu. Les Ivoiriens ont refusé que le Maroc tire un penalty sifflé par l’arbitre et se sont retirés de la rencontre.

Tous les résultats

Sénégal v Cameroun retour 7-3 ; aller 9-1 (cumul 16-4)

Ouganda v Comores retour 4-3 ; aller 5-2 (cumul 9-5)

Tanzanie v Malawi retour 6-5 ; aller 2-3 (cumul 8-8, qualifié avec la règle des buts à l’extérieur)

Ghana v Egypte retour 5-7 ; aller 6-5 (11-12)

Madagascar v Seychelles retour 6-2 ; aller 5-2 (11- 4)

Maroc v Cote d’Ivoire match retour interrompu ; aller 6-7

