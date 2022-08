A la tête de la sélection nationale depuis le 15 avril passé, Mamadou Diallo vient d’atteindre un des objectifs qui lui est assigné : qualifier le Sénégal à la CAN 2022. Pour le technicien, il reste encore du travail à faire sur le jeu défensif.

Une première victoire à domicile pour le technicien sénégalais qui va conduire l’équipe Championne d’Afrique à la CAN Mozambique 2022 en octobre prochain. Mamadou Diallo félicite ses joueurs même s’il reste sur sa faim concernant le jeu défensif. « Je suis content de décrocher cette victoire en tant qu’entraîneur principal. C’est un bon résultat au vu des deux matchs. Pour être honnête, on aurait pu gagner ce match en marquant 10 buts et sans encaisser. Mon mot d’ordre était de gagner sans prendre de but donc j’ai eu mal pour les 3 encaissés. Mais ce sont des choses que l’on peut rectifier parce qu’on a un peu de temps devant nous ».

Une équipe nationale du Sénégal rajeunie ! Comme à l’aller, il a donné beaucoup de temps de jeu aux nouveaux. En l’absence de Mamour Diagne (suspendu), Raoul Mendy (forfait), Al Seyni Ndiaye (sur le banc lors des deux premiers tiers), l’effectif a tourné. « Pour moi, le bon résultat se fera avec l’expérience des cadres et le talent des plus jeunes. Il n’y a pas de titulaire, il faut toujours faire tourner l’effectif pour apporter de la fraîcheur. Avant, on ne le faisait pas. Mais moi, c’est ce que recherche et j’arrive petit à petit à trouver » explique Diallo.

Six fois Champions d’Afrique, le Sénégal n’a qu’un seul objectif : un septième sacre ! C’est bien possible en continuant le travail, les efforts et réussir une bonne préparation. « Je connais déjà le souhait des Sénégalais qui sont habitués aux victoires du Sénégal. On ira là-bas pour défendre notre titre. C’est pourquoi je mise beaucoup sur une défense solide. Je félicite les efforts de la FSF qui nous mette dans de bonnes conditions de performances. Mais, il nous faut des matchs amicaux. On pourra mieux se préparer quand on saura la liste finale des équipes qualifiées ».

wiwsport.com