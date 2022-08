En battant le Cameroun ce samedi (7-3), le Sénégal s’est qualifié pour la 10e fois à la Coupe d’Afrique des Nations. Le capitaine de l’Equipe Nationale a pris part à toutes ces campagnes. Al Seyni Ndiaye comptait avec ce match 138 sélections avec la tanière.

Il est connu pour ses belles parades et parfois même les buts qu’il inscrit. Al Seyni Ndiaye est présent dans l’équipe depuis 2008 et fait partie des armes du Sénégal qui règne en maître en Afrique. Aujourd’hui, celui qui a partagé le terrain avec Ngalla Sylla (ex sélectionneur), Mamadou Diallo (actuel sélectionneur) compte 138 sélections en Equipe Nationale.

« Je rends grâce à Dieu pour cette performance. Je pense qu’il y en a pas beaucoup à compter ce nombre de sélections. J’ai commencé à pratiquer très tôt cette discipline. Lors de ma première CAN, je n’avais que 17 ans. C’était en Afrique du Sud et c’est sous autorisation de la CAF que j’ai pu finalement le faire et j’ai terminé meilleur gardien. Ce n’est que le fruit du travail, parce qu’être au sommet peut être plus facile que vouloir y rester » a fait savoir l’actuel meilleur gardien du continent, une distinction qu’il a remporté à 6 reprises.

Le Sénégal a pour objectif en Mozambique de soulever pour la 7e fois le trophée. C’est bien possible nous dit le capitaine qui annonce une compétition difficile pour son équipe. « On rend grâce à Dieu pour cette qualification. Nous étions conscients que le match retour n’allait pas être facile comme à l’aller. On s’attendait à ce que le Cameroun montre un autre caractère. Maintenant, nous sommes qualifiés et avons deux mois de préparation. Nous allons continuer le travail et disputer des matchs amicaux. La prochaine CAN sera difficile pour nous parce que depuis 2015 nous régnons sur le continent et sera donc l’équipe à battre ».

A la fin du match, le gardien de 32 ans s’est envolé cette nuit pour la Suisse où il est invité par la FIFA pour participer aux séances d’entraînements de Beach Soccer pour une plateforme numérique de la FIFA : Training Center. Cette rencontre est organisée par la Fédération internationale de football association, et se tiendra au siège de l’instance de football à Zurich du 8 au 12 août 2022.

wiwsport.com