Lancé dans le grand bain. Arrivé cet en provenance de Mayence, Moussa Niakhaté va découvrir la chaleur de la Premier League anglaise ce samedi, et il ne fera en tant que titulaire. Face à Newcastle United au St. James’ Park (14h00 GMT), le défenseur franco-sénégalais a été aligné d’entrée par Steve Cooper.

𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 𝘃𝘀 𝗡𝗘𝗪𝗖𝗔𝗦𝗧𝗟𝗘 𝗨𝗡𝗜𝗧𝗘𝗗

Steve Cooper names his side for our @premierleague opener at St James' Park. 🔢

🌳🔴 #NFFC | #PL pic.twitter.com/5RhI7fItT5

— Nottingham Forest FC (@NFFC) August 6, 2022