Libre de tout contrat depuis son départ de Cagliari, Keïta Baldé aurait fait un choix pour son avenir. Courtisé un Turquie et en Italie, l’attaquant sénégalais privilégierait un retour en Espagne, plus particulièrement à Valence.

Depuis plusieurs semaines, la Sampdoria Gênes et Konyaspor se livrent une bataille pour accueillir Keïta Baldé Diao. Mais après avoir connu la Serie A puis la Ligue 1, l’attaquant international sénégalais de 26 ans aurait donné sa préférence à un retour dans son pays natal : l’Espagne. Selon les informations de AS, KBD souhaiterait rejoindre Valence et jouer sous les ordres de Gennaro Gattuso.

Mais c’est un dossier encore loin d’être réglé. En effet, Valence, qui a déjà tenté la signature du joueur l’été dernier, est confronté à d’importants problèmes financiers. Le Club Ché doit d’abord espérer les départs des attaquants Maxi Gómez et Marcos André pour libérer de la masse salariale. Et ce serait pour cette raison que Keïta Baldé, dans l’attente, aurait refusé les approches d’autres clubs.

En attendant de quoi sera fait son avenir, le Champion d’Afrique aurait entamé des démarches pour obtenir la nationalité espagnole. Né à Arbúcies dans la Province de Girona, en Catalogne, et formé au FC Barcelone, Keïta Baldé n’a pas encore joué dans le football professionnel d’Espagne en étant parti trop tôt en Italie, du coté de la Lazio Rome. A voir maintenant s’il aura l’occasion d’évoluer en Liga cette saison.

