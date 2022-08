L’Équipe Nationale A’ se trouve actuellement à Konya en Turquie où elle prendra à la 5e édition des Jeux de la Solidarité Islamique. La sélection conduite par Pape Thiaw loge dans le groupe A.

Le tirage au sort pour le tournoi de football est effectué. Huit équipes vont prendre part à la compétition, elles sont réparties en deux groupes de quatre. Dans la poule A: Turquie, Sénégal, Algérie et Cameroun. Les matchs se joueront au terrain de football du 15 juillet de l’université de Selçuk. Et dans la poule B: Maroc, Iran, Arabie Saoudite, et Azerbaidjan.

Le Sénégal jouera son premier match ce lundi 8 août. La bande à Lamine Camara fera face au pays hôte, la Turquie. Le deuxième match des Lions prévu le 10 août les opposera à l’Algérie. Puis, ils joueront le Cameroun, le 12 août. Les demi-finales sont programmées pour le 14 août et la finale, le 16 août. Ce dernier match se jouera au Konya Stadium.

Un tournoi pour préparer la Guinée

Pour le sélectionneur national, l’objectif est de rentrer avec une médaille. Les Jeux de la solidarité islamique serviront aussi de préparer le dernier tour qualificatif au CHAN où le Sénégal jouera la Guinée pour une double confrontation.

« Ce tournoi tombe bien pour nous. Parce qu’au minimum, on aura 3 matchs. Ça va nous permettre de rectifier par rapport à notre match passé, on jouera ces matchs pour corriger. Peut-être aussi travailler sur le côté physique parce que j’ai visionné le match passé et j’ai vu que les joueurs étaient fatigués. Il faut gérer cet aspect important parce qu’ils viennent de terminer le championnat. C’est une chance quand on est compétiteur de jouer ces tournois, ça donne envie de gagner. Ça nous permet de rester sur les rails et préparer la Guinée. On aura encore plus de matchs dans les jambes. Si on a 4 ou 5 matchs ce sera bien » a fait savoir Pape Thiaw.

wiwsport.com