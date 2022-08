Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Idrissa Gana Gueye est toujours dans le viseur d’Everton. Le club du Merseyside ferait pression pour signer le champion d’Afrique.

Selon Sky Sports, et face au temps qui commence à se faire long, les Toffees feraient actuellement pression pour rapatrier leur ancien joueur à Goodison Park, et aimeraient trouver un accord le plus rapidement possible. Selon plusieurs sources concordantes, la venue d’Amadou Onana n’affecterait pas le transfert d’Idrissa Gueye.

Alors que le PSG est toujours en discussions avec Everton, le milieu de terrain des Lions privilégierait toujours de rester en France malgré le désir du club de la capitale de se séparer de lui. À noter cependant que le milieu de terrain parisien est toujours dans la capitale française.

