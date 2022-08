Selon notre confrère allemand, Christian Falk de BILD, Sadio Mané domine actuellement le classement des joueurs de l’effectif du Bayern les mieux payés. Dans son podcast du jour, « Bayern-Insider », le journaliste sportif a révélé le tableau salarial du Bayern Munich avec la nouvelle superstar de la Bundesliga, Sadio Mané, au sommet.

Le champion d’Afrique qui a débarqué cet été en Bavière domine le classement avec un salaire annuel de 22 millions d’euros. Cette première place fait suite au transfert de Lewandowski vers le Barça, alors que le Polonais émargeait à 23 millions d’euros/an. Un salaire qui reflète le statut que les dirigeants du Bayern veulent donner au Sénégalais, pourtant loué pour son humilité.

Dans ce classement des joueurs du Bayern les mieux payés, Mané est suivi de Neuer (21 millions d’euros), de Müller (20,5 millions d’euros) qui complète le top 3. L’autre international sénégalais qui évolue aux côtés de Mané, Bouna Sarr, perçoit pour sa part 4 millions d’euros.

Following Lewandowski's departure, Sadio Mané's is Bayern's new highest earner with an estimated €22m gross per year, followed by Neuer (€21m), Müller (€20.5m), Sané & Coman (€20m each), Kimmich (€19.5m) and Gnabry (€19m) [@cfbayern] pic.twitter.com/IOtxuJcvqo

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 5, 2022