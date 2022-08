Les hommes de Desagana Diop vont livrer trois matchs amicaux, dont deux contre le Cap-Vert et un face à l’Égypte, avant la 4ème fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde qui se tiendra du 26 au 28 août, à Monastir, nous informe Record.sn

En stage externe depuis lundi, l’équipe nationale aura un bon sparring-partner avant son déplacement à Monastir. Elle va croiser le Cap-Vert les 17 et 19 août, au stadium Marius Ndiaye. Les deux équipes se retrouvent après la finale pour la médaille de bronze, remportée par la bande à Ibrahima Fall Faye.

Le Sénégal prépare la 4ème fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde, prévue du 26 au 28 août, à Monastir. Les Lions vont croiser le Soudan du Sud, la Tunisie et le Cameroun dans le groupe F. Le Cap-Vert aussi est dans la course pour une qualification au Mondial. Les Capverdiens vont affronter la Côte d’Ivoire, l’Angola et la Guinée dans le groupe F, à Abidjan.

Les Lions vont rallier Monastir le 20 août. En Tunisie, ils joueront un 3ème match amical contre l’Égypte, le 23 août. Les deux sélections étaient dans le groupe D, lors des 3 premières fenêtres des éliminatoires.

Programme 4ème fenêtre : Groupe F

Vendredi 26 août 2022

Sénégal-Soudan du Sud

Égypte-Tunisie

RD Congo-Cameroun

Samedi 27 août 2022

Soudan du Sud-RD Congo

Tunisie-Sénégal

Cameroun-Égypte

Dimanche 28 août 2022

Égypte-Soudan du Sud

RD Congo-Tunisie

Sénégal-Cameroun