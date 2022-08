La 20e édition du Championnat d’Afrique FIBA U18 démarre aujourd’hui à Antananarivo (Madagascar). Le Sénégal entre en lice ce samedi.

Le tirage au sort effectué hier, on connaît désormais les groupes des 9 équipes participantes pour la compétition. Les protégés de Sir Parfait Adjuvon logent dans le groupe A et joueront leur premier match samedi face à l’Algérie.

La compétition démarre aujourd’hui au Palais des Sports Mahamasina avec deux matchs au programme. Le groupe B donne le coup d’envoi avec Angola v Egypte (12h Gmt) et Rwanda v Mali (14h30).

La formule de qualification

Le tournoi subira une phase de groupe, avec des équipes des groupes A et B jouant dans un format de tournoi à la ronde. Après la phase de groupe, une équipe du groupe B sera éliminée. Les prétendants restants passeront à la phase à élimination directe et aux quarts de finale. Les équipes du groupe A croiseront celles du groupe B. Les quarts de finale sont prévus le vendredi 12 août, suivis des demi-finales le 13 août. La finale et les matchs de classement sont prévus le 14 août.

Voici le calendrier des matchs du Sénégal

Groupe A

Samedi 6 août

Sénégal v Algérie (9h30)

Dimanche 7 août

Bénin v Sénégal (9h30)

Lundi 8 août

Madagascar v Sénégal (14h30)

