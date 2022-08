Poussé vers la sortie, Boulaye Dia aurait accepté de quitter Villarreal cet été. L’attaquant sénégalais a trois propositions sur la table.

Un an et puis s’en va ! Ne rentrant pas vraiment dans les plans de l’entraîneur Unai Emery, Boulaye Dia aurait décidé de quitter Villarreal dans ce mercato estival. Arrivé du Stade de Reims l’été dernier pour 12 millions d’euros, l’attaquant sénégalais n’aura pas vraiment réussi à convaincre avec la tunique jaune malgré ses 7 buts et 6 passes décisives en 35 matchs la saison dernière.

Alors parmi les joueurs dont le Sous-Marin Jaune compte se séparer cet été, Boulaye Dia s’était montré inflexible. Mais ces dernières heures, la donne semble désormais avoir changé. En effet, selon les informations de AS, le Champion d’Afrique serait maintenant conscient que la meilleure décision serait de quitter Villarreal, probablement sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Du coup, le joueur de 25 ans, qui a reçu trois offres formelles, se trouve entre ces destinations : Salernitana, Nice et Mallorca. Cependant, l’ancien joueur d’Oyonnax, qui a notamment refusé une offre de la Salernitana cet été, privilégie l’option d’un retour dans le Championnat français, chez les Aiglons. En tout cas, Unai Emery semble avoir déjà trouvé son remplaçant en la personne de Nicolas Jackson.

