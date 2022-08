Face à la presse hier au stade Amadou Barry à l’occasion de son combat prévu dimanche prochain contre Gris Bordeaux, Balla Gaye 2 n’a pas manqué d’évoquer la relation avec Aziz Ndiaye.

Balla Gaye 2 a tenu à apporter des éclairages par rapport à une éventuelle brouille avec l’ex promoteur Aziz Ndiaye. Ce dernier est avec le lutteur depuis plusieurs années et contribue à ses succès dans le monde de la lutte.

« Il est impensable de voir cette relation qui me lie avec la famille de Baye Alé Ndiaye être détruite. C’est une histoire de famille, il ne peut y avoir de problème. C’est mon père de son vivant qui m’avait confié à Aziz Ndiaye. Aziz me préfère à ses propres enfants. Baye Ndiaye ici présent également. Même si je m’adonnais à des pratiques inadéquates, même si je portais des haillons à l’image d’un malade mental, ils ne me laisseront pas tomber et continueront de s’occuper de moi, comme le leur a demandé mon défunt père, qui m’a confié à notre père Baye Alé Ndiaye et notre mère Khoudia Diop. Même si je me comportais tous les jours mal avec eux, ils ne me rejetteraient pas. Pour l’éternité, ils ne peuvent pas me lâcher », a déclaré l’adversaire le chef de file de l’écurie Balla Gaye 1 de Guédiawaye.

wiwsport.com