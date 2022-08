Pablo Longoria, le président de l’OM, n’a pas visiblement digéré les bruits autour l’attaquant sénégalais encore moins la récente sortie de son agent. Il a fait le point sur le dossier du Lion.

Le patron de l’Olympique de Marseille, a été interrogé sur l’avenir de Bamba Dieng lors de la conférence de presse organisée mercredi pour présenter les nouvelles recrues du club français. Suite à la sortie de l’agent du Sénégalais pour rappeler les souhaits du champion d’Afrique, Pablo Longoria a montré qu’il n’appréciait pas l’ingérence de ces dernières semaines dans la presse sur l’affaire Bamba Dieng.

« La performance du joueur est jugée à l’entraînement au quotidien. Il n’y a pas de passé dans le football, c’est maintenant, le prochain entraînement, le match, ce que tu as fait hier, ce que tu as fait aujourd’hui. On parle d’un vrai talent, d’un joueur avec un vrai impact, mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne », a déclaré le président de l’Olympique de Marseille qui laisse planer le doute sur les intentions du club sur le dossier de Bamba Dieng. En tout cas, les désirs du joueur de 22 ans sont clairs, il veut continuer son aventure dans la cité phocéenne.