En conférence de presse ce mercredi, le nouveau défenseur de Chelsea a répondu son ancien Président à Naples qui dit ne plus avoir l’intention de recruter de footballeurs africains.

Lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, le Napoli, comme plusieurs autres clubs européens, avait perdu de joueurs importants dans son effectif à l’instar du capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal Kalidou Koulibaly et du milieu de terrain international camerounais André-Frank Zambo Anguissa. Deux pertes qui avaient fortement conditionnés les résultats de la formation napolitaine qui luttait pour le titre.

Pour ne plus subir ce coup, le Président de Naples, Aurelio De Laurentiis, est sorti à l’attaque de la CAN mais également des footballeurs africains susceptibles à jouer la compétition. En effet, dans un long entretien avec le média économique Wall Street Italia, ADL a indiqué qu’il ne signera plus un footballeur africain tant que la CAN se joue en milieu de saison. Des déclarations que ne passent pas du goût de tout le monde. Présent ce mercredi face à la presse, le nouveau défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly a répondu à son ancien patron.

« En tant que joueur de Naples, j’ai aussi représenté le Sénégal, ce n’était pas facile mais il faut aussi respecter les équipes nationales africaines. Le plus important est de respecter tout le monde. C’est vrai que c’était dur d’aller en Coupe d’Afrique pendant la saison où j’étais à Naples, mais en tant que capitaine du Sénégal, je ne pense pas qu’il soit juste de parler d’une équipe nationale africaine qui mérite le respect », a tenu à clarifier le Sénégalais.

Koulibaly a poursuivi : « Si c’est la pensée de De Laurentiis, je la respecte, c’est son droit de penser qu’il peut construire une équipe sans joueurs africains. Mais je suis sûr que beaucoup de gens à Naples ne pensent pas comme lui, ni en la ville ni dans la société. »

