Il fait partie des athlètes dont le Sénégal peut nourrir des espoirs pour remporter une médaille d’or à la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique à Konya en Turquie (9-19 août) Mbagnick Ndiaye se dit prêt !

Mbagnick Ndiaye et Sangone Sarr seront les porte-drapeaux du Sénégal pour les Jeux de la solidarité islamique en Turquie. « Les jeux islamiques sont d’une importance capitale parce qu’il y’aura les meilleurs athlètes du monde. Et ce sera l’occasion de prouver ce que l’on sait faire de mieux et de gagner le maximum de médailles » a déclaré Mbagnick Ndiaye, en marge de la cérémonie de remise du drapeau national. Cette compétition va regrouper des milliers d’athlètes venus de 56 pays. Le Sénégal dispose d’un contingent de plus de 100 athlètes. Un record comparé à la précédente participation du pays de la Teranga.

En 2017, le Sénégal avait terminé à la 21e place sur 54 pays participants avec 3 médailles remportées. Pour cette nouvelle édition, l’objectif est de faire beaucoup mieux. Pour le Judoka de 28 ans qui depuis 2014 compte des médailles, celle en or reste son priorité. « L’objectif pour moi c’est de gagner la médaille d’or, ça va être une très belle compétition avec les meilleurs judokas du monde. Déjà, j’étais en préparation c’est vrai que c’était coupée pendant un moment donné, mais j’étais en préparation pour les championnats d’Afrique, j’ai eu quelques jours de repos et là j’ai repris les entraînements il y’a trois semaines. Je me sens bien, je suis en forme et on va attaquer la dernière ligne droite pour arriver là bas prêt ».

