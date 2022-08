Le Sénégal a perdu son premier match de la Coupe du Président. La compétition qui regroupe les équipes éliminées suite à la phase des groupes de la Coupe du monde U18 qui se déroule actuellement à la Macédoine du Nord.

Le Sénégal a écrit l’histoire en remportant sa première victoire à ce niveau, contre l’Ouzbékistan, ce qui l’a aidé à terminer troisième du groupe B. À son tour, l’Algérie a perdu les trois matchs du groupe A et espérait mettre fin à cette malchance en Coupe du Président. Le décor était ainsi campé pour cette affiche 100% africaine.

C’est finalement une première victoire de l’Algérie aux Championnats du monde de handball féminin de l’IHF. Ni les 13 arrêts de Nguenar Cissé ni les 14 buts marqués par Sira Kebe (huit buts) et Theresimia Gomis (six buts) combinés, ni le fait qu’elles aient porté leur efficacité au-dessus de 50% n’ont finalement aidé le Sénégal. L’Algérie était trop forte. C’est également grâce aux 17 arrêts d’Oumenia Meriem Salah et de buteurs comme Ines Aissa (sept buts), Douae Sahraoui (six buts) et Alia Choudani et Lyna Yelles (cinq buts chacune).

En conséquence, les deux équipes ont maintenant deux points sur le compte. Le Sénégal est toujours deuxième du classement grâce à son meilleur ratio de buts (-8) explique le site officiel de la compétition.

Victorieux ce mercredi, le Monténégro est en tête du Groupe I de la Coupe du Président avec quatre points, tandis que l’Ouzbékistan qu’il a battu aujourd’hui compte zéro point. Deux équipes africaines, l’Algérie et le Sénégal, sont à égalité sur deux points dans le même groupe. Vendredi, le Monténégro affrontera le Sénégal, tandis que l’Ouzbékistan devrait rencontrer l’Algérie.

