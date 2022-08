Avec le soutien du Programme Forward de la FIFA, un projet consacré à la formation de stadiers y a effectivement été mené à son terme. « Cela a été le premier programme de formation de la FIFA de ce type au Sénégal et, à ma connaissance, en Afrique de l’Ouest », confirme Demba Sarr, Responsable Sûreté Sécurité à la Fédération Sénégalaise de Football. « Le Sénégal en a pleinement tiré profit, le pays a gagné en légitimité. »

Sarr et son équipe étaient sur le pont ce 30 juillet à l’occasion de la rencontre Sénégal-Liberia qui se disputait au Stade du Sénégal – Abdoulaye Wade de Dakar. Et c’est dans la bonne humeur, malgré la défaite 1-2 des locaux, que s’est déroulé ce match comptant pour les qualifications pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) de la CAF 2023. « Les spectateurs viennent au stade pour le plaisir, cela doit rester un endroit joyeux. Nous devrions pouvoir y amener nos femmes et nos enfants sans inquiétude », martèle-t-il.

C’est en tant qu’intervenant que Demba Sarr a pris part à cette formation. Et pas moins de 300 hommes et femmes issues de toutes les régions du Sénégal l’ont suivi. La formation comprenait un volet théorique (90 heures d’enseignement) et un volet pratique (stages en tournoi, match, et autres évènements). « Ce sont des civils qui ont été formés à ces postes de stadiers », détaille Sarr. « Les spectateurs réagissent mieux aux civils qu’aux agents en uniforme. La médiation est plus facile. »

Si les motifs de satisfaction sont nombreux du côté des instructeurs, c’est également le cas du côté des apprentis stadiers. « Nous avons appris beaucoup de choses, en termes de premiers secours, communication et, bien sûr, sécurité. Nous savons désormais nous adapter en cas d’imprévu, nous sommes aptes à gérer les mouvements de foule et à les contrôler », explique Abdoulaye Diaoula, qui aa participé à la formation. « Des personnalités, des autorités, des supporters ou de simples spectateurs viennent au stade. Si tous sont contents, alors nous serons contents. »