Arrivé en prêt au mois de juillet à Angers en provenance de Stoke City, Abdallah Sima s’est livré ce mardi en conférence de presse sous ses nouvelles couleurs. L’international sénégalais a confié se sentir bien à Angers.

Comme la plupart des jeunes qui viennent d’Afrique, l’adaptation est un problème qui retarde souvent leur intégration au sein de leur club d’accueil. C’est le cas de Sima qui est revenu sur ses premiers mois en Europe en conférence de presse. « Ce n’était pas facile au début lors de mon arrivée à Évian, il a fallu m’adapter à la langue, l’environnement mais quand je suis parti à Prague tout s’est bien passé, je me suis battu », a déclaré l’ancien du Slavia Prague.

Arrivé en France au courant du mois de juillet en provenance de Brighton, l’ailier sénégalais va tenter de se relancer en prêt en Ligue 1. Et cela tombe bien car il se sent bien physiquement dit-il. « Physiquement je me sens bien. Ici, on travaille bien. Angers SCO est un Club qui a beaucoup d’ambition. J’ai pour objectif de faire une bonne saison, mais personnellement faire beaucoup pour l’équipe. Marquer des buts et être passeur », confie le joueur de 21 ans.

Bien qu’il vienne d’arriver chez les Angevins, Abdallah Sima est bien conscient des objectifs du club qui est loin de ses meilleures saisons depuis son retour en Ligue 1. « Ce qui fait la différence entre Angers et d’autres clubs, c’est l’ambition pour cette saison. Ça facilite donc mon choix. Je suis quelqu’un de positif. Oui, il y a quatre descentes, mais je ne pense pas à ça. Je pense que l’on va faire une bonne saison », promet le joueur qui devra retrouver son meilleur niveau qu’il avait il y a deux saisons.

En difficulté depuis son départ de Slavia Prague, Abdallah Sima qui est passé d’un prêt mitigé à Stoke City, va tenter de se relancer en Ligue 1 cette saison. Et pourquoi pas un retour en sélection avant la Coupe du monde.

