Ils étaient 5 Lions engagés pour une moisson de 7 médailles dont 1 en or. Ce qui signifie que le coup d’essai du Sénégal à ces 11èmes Championnats d’Afrique au Nigeria est quelque part est assimilable à un coup de maître. Abibou Lô s’est taillé la part du lion dans le butin sénégalais avec une médaille en or et une autre en argent. Birama Diop Ndiass, pour sa part, a décroché une breloque en argent et une autre en bronze.

Pour le reste, Pape Ousmane Sow, Mamadou Lamine Dème et Abdou Aziz Sow, ont chacun eu droit à un bronze. Aziz Sow, avait lui un statut plus que particulier à Abuja. En effet, ce président du CNP de bras de fer sportif officiait en tant que coach et athlète à la fois.