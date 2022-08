Il y a quelques heures on vous annonçait déjà qu’un accord avait été trouvé entre le Paris Saint-Germain et Everton pour le transfert de Gana Gueye. Les choses se sont accélérées ces dernières heures pour le champion d’Afrique qui est intéressé par ce retour à Everton. Il est présentement attendu dans la Merseyside pour passer sa visite médicale.

Selon Fabrizio Romano qui donne l’information, les Toffees ont obtenu l’accord d’Idrissa Gueye et il ne resterait que les derniers détails entre les différentes parties pour conclure le deal. Pour l’heure, les détails de l’opération n’ont pas encore fuité et on ne sait pas s’il s’agit d’un transfert définitif ou d’un prêt. Ce qui est sûr c’est que Lampard a demandé Gueye dans son effectif.

Idrissa Gana Gueye’s in Merseyside in order to undergo medical tests and sign as new Everton player. Deal in place with Paris Saint-Germain, just final details to be resolved. 🚨🔵 #EFC @ElBobble

Gueye has already accepted, waiting for final steps then here we go. pic.twitter.com/Lwxr8iWjh5

