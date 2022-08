Depuis jeudi dernier, le Paris Saint-Germain a ouvert les négociations avec Everton pour le transfert du milieu de terrain sénégalais. Alors que le salaire du champion d’Afrique était le principal problème dans le dossier avec l’envie du PSG qui voudrait que les Toffees prennent totalement en charge le salaire de son joueur dans l’hypothèse d’un prêt.

Mais ce lundi, Fabrizio Romano vient révéler, en plus d’une avancée dans les discussions entre les deux formations qui sont parvenues à un accord, qu’un retour définitif de l’international sénégalais à Everton serait même aujourd’hui à l’ordre du jour. Les négociations se poursuivront cette semaine et pourraient conclure à un retour de Gana Gueye en Premier League après 3 saisons passées en Ligue 1, au Paris Saint-Germain.

