DBALOC rejoint le tableau des demi-finalistes de la Coupe de la ligue après son succès sur l’ASFO. La formation Sicapois ont dominé l’ISEG sur le score 56 à 42 pour rejoindre l’ASVD, Jaraaf et la JA.

Il rejoint l’ASC Ville de Dakar, le Jaraaf et la JA, tombeurs respectivement de Bopp (81-50), du DUC (55-54) et de l’ASFO (68-57), dans le carré d’as de la Coupe de la Ligue. Pour s’offrir une dans le tableau des demi-finales, DBALOC a écarté de son chemin ISEG (56-42), samedi, sur le parquet du stadium Marius Ndiaye.

Dans cette course à l’unique ticket restant des demi-finales, DBALOC et ISEG ne se sont pas fait de cadeau. Menée à la pause de trois points d’écart (26-23), l’équipe de la commune de Dieuppeul Derklé, portée par ses internationales maliennes Founé Cissokho au niveau de la mène et Fatoumata Traoré devant la raquette, parvient à renverser la formation de l’ISEG au terme des deux derniers quart-temps avec une avance de 14 points.

Pour rappel, DBALOC s’est qualifié en demi-finale des play-offs du National 1 féminin devant l’ASFO. Il jouera la demi-finale de la Coupe de la Ligue face à l’AS Ville de Dakar tandis qu’il y aura un derby Jaraaf-JA pour l’autre demi-finale.

wiwsport.com avec Stades