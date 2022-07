Il se voyait partout dans les coulisses de la signature de Sadio Mané, Désiré Segbé Azankpo (29 ans) a convaincu les dirigeants du Bayern Munich par ses qualités de footballeur.

Cela dit donc qu’ils ne vont plus jamais se séparer dans cette vie. Partenaires depuis leur formation à Génération Foot et amis pour l’éternité, Désiré Segbe Azankpo et Sadio Mané vont pouvoir se rattraper du plus grand rapprochement perdu ces dernières années quand les deux n’évoluaient plus dans la même équipe du FC Metz.

En effet, quelques semaines après la signature de l’attaquant sénégalais au Bayern Munich jusqu’en juin 2025, l’avant-centre international béninois a pris le même chemin en s’engageant en faveur du club bavarois. Il a été mis à l’essai depuis deux semaines et a fini par convaincre les dirigeants pour un contrat de deux ans.

Mais l’Écureuil aux 15 sélections va d’abord démarrer avec la réserve du Bayern.

Après 2 semaines d'essai, le @FCBayernEN vient d’engager pour les deux prochaines saisons, Désiré Segbe #Azankpo (29ans), attaquant international béninois. l’Ecureuil, ami de #SadioMané, sera mis en premier lieu à la disposition de la réserve du Bayern. pic.twitter.com/98YxbKc35i — Carinos Satya (@Carinosatya) July 31, 2022

