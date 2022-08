Faute de stade répondant aux normes instructives de la CAF, la Guinée est contrainte de recevoir le Sénégal… au Mali. Un coup de pouce pour les Lions A’ qui souhaitent retourner au CHAN.

Le dernier tour des éliminatoires du prochain Championnat d’Afrique des Nations est prévu vers la fin du mois d’août. Victorieuse du Liberia lors du premier tour qualificatif, l’Equipe Nationale locale du Sénégal connaît depuis son adversaire pour le dernier obstacle menant en Algérie : ce sera la Guinée qui se dressera – encore une fois – sur le chemin des hommes de Pape Thiaw.

Un challenge fort pour le nouveau sélectionneur et ses poulains qui veulent ramener le football local sur la scène continentale. En effet, si bien que la compétition soit disputée en 2014, 2016, 2018 et dernièrement en 2020, le Sénégal n’a plus participé au Championnat d’Afrique des Nations depuis 2011. La faute à son prochain adversaire qui l’a régulièrement barré la route lors des éliminatoires.

Ainsi, face aux poulains de Kanfory Lappé Bangoura, exemptés lors du premier tour qualificatif, El Hadji Moutarou Baldé et ses partenaires auront forcément à cœur de mettre tous les ingrédients nécessaires pour remporter cette double confrontation. Tout d’abord, il faudra faire un bon résultat à l’aller au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio le 26, 27 ou 28 août prochain.

Puis, aller finir le travail hors de la Guinée puisque la manche retour se jouera une semaine plus tard à Bamako, comme l’a confirmé la Fédération Guinéenne de Football. La raison est tout aussi simple que ça : le Syli National ne dispose pas d’un stade répondant aux normes de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour pouvoir accueillir ses rencontres à domicile sur ses terres.

